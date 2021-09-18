شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: تقليص عقوبة شيكابالا لـ6 أو 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك قد يتم تقليصها إلى 6 أو 8 مباريات على الأكثر، حيث ستعلن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى قرارها فى تظلم الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، إن الأقرب هو تقليص العقوبة إلى 3 أشهر بدلا من 8، وبالتالى سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى 6 أو 8 مباريات فقط، حيث تم تنفيذ العقوبة منذ صدورها يوم 29 أغسطس الماضى.

وأضاف أنه فى حال تقليص العقوبة إلى 3 أشهر سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة من 29 أغسطس حتى 29 نوفمبر المقبل، وسينطلق الدورى يوم 25 أكتوبر وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة وسيتوقف أكثر من اسبوعين فى شهر نوفمبر المقبل بسبب خوض منتخب مصر مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم ما يعنى أن عقوبة شيكابالا لن تزيد عن 8 مباريات خلال شهور الإيقاف.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المنصرم، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادى الزمالك للهتاف الجماعى والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.