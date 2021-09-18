شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. "ممس" يدخل قائمة المرشحين للانضمام لجهاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد مصطفى ممس، مدرب ناشئ الزمالك السابق، فى الساعات الأخيرة، لقائمة المرشحين لخلافة أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك الذى تقدم باستقالته من منصبه، وأصدر بيانا رسميًا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شرح خلاله لجماهير القلعة البيضاء اعتذاره عن استكمال مهمته مع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وسبق وأن عمل محمد مصطفى ممس، فى منصب المدير الفنى لفريق ناشئين الزمالك تحت 19 و 20 سنة، كما عمل فى تدريب ناشئين أهلى طرابلس الليبى، وعمل أيضًا مدرب عام مع إسماعيل يوسف فى تدريب الجونة وقاد الفريق للدورى الممتاز، لذا ستقوم إدارة الزمالك بحسم ملف بديل أسامة نبيه خلال الأسبوع الجارى، استعدادا لاستئناف مشوار الفريق سواء فى الموسم الجديد ببطولتى الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا أو استكمال منافسات الأبيض فى بطولة كأس مصر.

ودخل ممس فى ترشيحات الانضمام للجهاز الفنى للزمالك فور انتهاء الموسم الحالى بعد رحيل أحمد عبد المقصود مدرب الفريق لأسباب خاصة وبعد استقالة أسامة نبيه فى الساعات الأخيرة دخل مدرب شباب الزمالك لدائرة الترشيحات للمرة الثانية.

ومن المقرر، أن تحسم إدارة نادى الزمالك، خلال الأسبوع الجارى، بديل أسامة نبيه، حيث تفاضل اللجنة المُكلفة بإدارة قلعة ميت عقبة، برئاسة حسين لبيب مع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، بين ثلاثة من الأسماء المرشحة لاختيار واحدًا من بينهم بالتنسيق مع إدارة النادى لمعاونته بعد رحيل أسامة نبيه، حيث يعد الثلاثى هم سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز وأحمد سمير، لاعبى الفريق ومدربيه السابقين، إلا أن الثنائى الأقرب فى الوقت الحالى لشغل هذا المنصب هما أمير عبد العزيز وأحمد سمير، وذلك لصعوبة عودة سامى الشيشينى بسبب بعض الأمور المالية ستؤدى إلى المفاضلة بين سمير وعبد العزيز، وسيحسم كارتيرون المسألة مع إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية.