شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحتوى غضب محمد محمود بعد الاستبعاد من قائمة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سامى قمصان، مدرب النادى الأهلى، على احتواء غضب محمد محمود لاعب خط الوسط بعد استبعاده من السفر مع الفريق للإسكندرية لخوض مباراة السوبر أمام طلائع الجيش المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد للاعب أنه فى حسابات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ولكنه مازال فى حاجة للتجهيز الفنى والبدنى وأن مشاركته فى مباراة السوبر ستكون صعبة، لذا فضل الجهاز الفنى منحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

وخطف محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الأنظار فى مباراة فريقه الودية مع بتروجت والتى أقيمت باستاد مختار التتش وانتهت بالتعادل السلبى، بعدما شهدت مشاركة اللاعب فى الشوط الثانى بعد غياب طويل عن الملاعب؛ بسبب الإصابة، وظهر محمد محمود بشكل متميز، وتحصل على ركلة جزاء أهدرها زميله أحمد عبد القادر، وشهدت المباراة أول ظهور لمحمد محمود، مرتديا شارة قيادة الأهلى لأول مرة فى تاريخه.

مباراة واحدة ولم يشارك فيها بالكامل هى عمر علاقة محمد محمود بالأهلى والباقى كله إصابات، ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الإصابة التى ظلت 279 يوما حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى، ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتى استضافتها مصر فى نوفمبر الماضى، وتُوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب.

وبعد انتهاء اللاعب من برنامج التأهيل واقتراب عودته للملاعب شهدت الفترة الماضية معاناة محمد محمود من آلام شديدة فى الركبة بمجرد مشاركته فى التدريبات الجماعية أو تدريبات الكرة وأجرى اللاعب أشعة قبل عدة أسابيع أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة وسافر اللاعب إلى ألمانيا؛ للوقوف على حجم الإصابة وإجراء جراحة فى الركبة إذا استدعى الأمر ذلك، لكن الأطباء فى ألمانيا أكدوا للاعب أنه لا يُعانى من أى إصابات فى الركبة، ولا يوجد قطع فى الغضروف، كما أثبتت الأشعة التى أجراها فى القاهرة.

وعاد محمد محمود للقاهرة، وخاض تدريبات تأهيلية لعدة أيام وبدأ المشاركة فى تدريبات الكرة، لكنه كان يشعر بآلام شديدة فى الركبة بمجرد المشاركة فى هذه التدريبات، وبعدما استمرت هذه الآلام طويلاً لم يجد مسئولو الأهلى أمامهم سوى إجراء جراحة غضروف الركبة للاعب، وتم إجراؤها لدى الدكتور أحمد عبد العزيز بالقاهرة، ليتقرر غيابه عن الملاعب خمسة شهور أخرى فى صدمة قاسية لعشاق الأهلى قبل أن يعود اللاعب وينتظم فى التدريبات الجماعية.

تلقى محمد محمود، عرضًا من نادى سيراميكا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، ويملك اللاعب عرضين من وادى دجلة والجونة للتعاقد معه أيضا، فيما يرحب محمد محمود بالاستمرار فى صفوف الأهلي، رغم صعوبة الحصول على فرصة عن الخروج للإعارة، ولكن يبقى القرار النهائى بيد موسيمانى الذى سيحدد حاجته للاعب من عدمه.