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الامارات | الروح الرياضية تنتصر.. عداء يرفض الفوز ويحمل منافسه إلى خط النهاية (فيديو)

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر فيديو مؤثر، للعداد الكيني سيمون تشييروت، الذي رفض الفوز والبقاء في المركز الثاني، بعد أن أثبت سيمون أن الروح الرياضية هي أسمى من الفوز، حين اندفع لمساعدة مواطنه كينيث كيبكميوكي الذي انهارت قواه وسقط قبل امتار من خط النهاية في ماراثون في نيجيريا عام 2019.

وضحى تشييروت بالميدالية الذهبية وجائزة المركز الأول البالغة 15 ألف دولار، من أجل حمل مواطنه كيبكمبوكي بالطريقة التي تضمن له الفوز، بعد أن تصدر كيبكميوكي طيلة مراحل السباق، قبل السقوط ارضاً من دون القدرة على الحركة قبل امتار من خط النهاية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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