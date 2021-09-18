تعرف على موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق توتنهام مع جاره اللندني تشيلسي، مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعود الفريقان لغمار المنافسات المحلية، بعد المشاركة القارية الأسبوع الماضي، حيث استهل تشيلسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بينما بدأ توتنهام مشواره في مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي تشيلسي وصيفا بـ10 نقاط.

تتولى مجموعة قنوات بي إن سبورتس عملية نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة توتنهام وتشيلسي على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق خليل البلوشي.