تعرف على موعد مباراة وست هام ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعود مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأحد 19 سبتمبر/ أيلول، حين يحل ضيفا على وست هام.



ويلتقي الفريقان في مدينة لندن الإنجليزية، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستشهد المباراة المشاركة الرسمية الثانية للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، خلال حقبته الثانية مع الفريق.

تتولى مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عملية نقل الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حسن العيدروس.