جلسة كهربا .. رسالة تحذير من «موسيماني» لـ «مهاجم الأهلي»

الشارقة - اميمة ياسر - عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب خط الوسط الهجومي بالنادي الأهلي.

وذلك خلال معسكر الأهلي في برج العرب استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المحلي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، 21 سبتمبر 2021، وحرص موسيماني خلال جلسته مع كهربا على إبلاغه باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد ورفضه التخلي عن خدمات اللاعب رغم الأزمات التي افتعلها في الموسم المنقضي بسبب عدم المشاركة.

وأبلغ موسيماني كهربا بضرورة الاجتهاد في التدريبات من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الموسم الجديد محذرًا إياه من الاعتراض على عدم الظهور في مباريات بالفريق في الموسم الجديد.