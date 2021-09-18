مصري يسجل رقمًا قياسيًا بدراجة كهربائية بمدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

رعت وزارتا الشباب والرياضة والبيئة وشركتا إنرجيكا للدراجات الكهربائية وإنفينيتي للطاقة المتجددة الإيطاليتان، محاولة متسابق مصري تسجيل رقم قياسي بقيادة دراجة كهربائية على أرض مدينة "العلمين الجديدة" المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وقطع المغامر المصري علي عبده في محاولته ، التي بدأت فى الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة وانتهت صباح اليوم السبت ، مسافة 919 كيلومترا بدلاً من 809 كيلومترات، وهى المسافة التي كان مطلوبا منه قطعها خلال 24 ساعة .

واستخدام المتسابق المصري دراجة كهربائية من طراز EVA EsseEsse9 من شركة إنرجيكا الإيطالية بمحرك كهربائي بقوة 80 كيلوواط ، وعزم 180نيوتن /متر، وبسرعة قصوى 200 كم/ساعة محددة إلكترونيًا.

وقال المتسابق على عبده إنه ينتظر الحصول من موسوعة "جينيس" للإرقام القياسية على شهادة الرقم القياسي لتلك المحاولة خلال أيام .