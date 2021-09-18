الحديدي يتحدث عن.. لقاء الخطيب بسعد.. وموقف الشناوي والسولية وجنش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إنه لم يشهد منذ تواجده في النادي الأهلي أن يخرج محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بتصريح عن لاعب.

وأضاف الحديدي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت،اليوم السبت:"الخطيب قابل سعد قبل رحيله وشكره على الفترة الماضية وتمنى له كل الخير في الفترة المقبلة وأخبره بأن الباب مفتوح له حال رغبته في العودة وبعد عام يعود من الإعارة إن شاء الله".

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاجتماع مع سعد سمير مدافع الفريق قبل الموافقة على رحيله إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتابع وكيل اللاعبين تصريحاته بقوله:"سعد لا يُشارك في الفترة الماضية ففكر في خوض تجربة سنة أو اثنين ويعود للنادي الأهلي، والأهلي خيرّه بين الاستمرار أو الخروج على سبيل الإعارة"، متطرقًا للتجديد مع لاعب فريقه عمرو السولية:"التجديد له مجرد وقت وينتهي ولايوجد أي أزمة وسيُجدد لمدة ثلاث سنوات في النادي الأهلي ولكن نخرج من إجازة لمعسكر".

وتطرق الحديدي لما أُثير عن وجود عروضًا لحارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي بقوله:"الشناوي حين يركز ينسى أي شيء، سيدخل معسكر 15 يومًا مع المنتخب ولا يفكر سوى في الوصول لكأس العالم مع المنتخب للمرة الثانية والفوز بأفريقيا وهناك تركيز أكثر من التفكير".

وأتم تصريحاته بالتعليق على خروج حارس مرمى الزمالك، محمود جنش مُعارًا لصفوف فيوتشر بقوله:"لديّ ثقة في جنش وهناك ظروف لم تخدمه في الزمالك ويبدو أن هناك اتفاق تم بين الإدارة واللاعب وكنت سعيد بخروج اللاعب على سبيل الإعارة وأرى أنه قد يتألق في الفترة المقبلة ويكون مع المنتخب.. هناك أوقات يكون الرأي للمدير الفني، والنادي في وضع لا يُحسد عليه".