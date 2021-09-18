رئيس كاف: الكاميرون ستبهر العالم في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن رضاه لما رآه من تجهيزات في دولة الكاميرون استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أنهم سيبهروا العالم.

وزار وفد من "كاف" بقيادة باتريس موتسيبي، والأمين العام فيرون موسينجو أومبا، الملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في العام المقبل، ملعب أوليمبي في ياوندي.

وقال موتسيبي في تصريحات للموقع الرسمي للكاف: "أنا راضٍ جدًا عن الإحاطة التي تلقيتها وما رأيته، رأيت ملعب أوليمبي وهو من الطراز العالمي، يجب أن نفخر جميعًا بشعب الكاميرون، وكأفارقة يجب أن نشيد بالكاميرون لتطوير مثل هذه البنية التحتية".

وأضاف: "بالشراكة مع الحكومة، وزير الرياضة، اللجنة المنظمة المحلية، ورئيس الاتحاد الكاميروني وإدارة كاف تحت قيادة فيرون موسينجو أومبا، أنا متأكد من أنه في يناير من العام المقبل سوف نبهر بقية العالم، أنا راضٍ جدًا عما رأيته، ونحن نسير على الطريق الصحيح".

واختتم موتسيبي: "جودة كرة القدم التي ستُلعب هنا ستُظهر للعالم مرة أخرى أن إفريقيا تتمتع بالقدرة على الفوز بكأس العالم يومًا ما، وهذا هو الهدف الأكبر، كأس الأمم الأفريقية مناسبة شديدة الخصوصية، وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نرتب الأمور في الكاميرون".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا، غينيا بيساو والسودان.