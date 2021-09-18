صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن الراتب الذي يتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق المنضم حديثاً خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

وكان ميسي انتقل "مجاناً" إلى باريس سان جيرمان خلال الصيف، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن ميسي سيحصل على راتب صافي قدره 110 مليون يورو مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيحصل على هذا المبلغ بشرط أن يفي بالعقد الكامل الذي وقعه مع باريس سان جيرمان (موسمين بالإضافة إلى التمديد لموسم أخر).

أي أن النجم الأرجنتيني سيحصل على 30 مليون يورو في الموسم الأول (الحالي) وسيزيد راتبه إلى 40 مليون يورو في الموسمين التاليين.

واختتمت "ليكيب" تقريرها، أن الـ10 ملايين الإضافية التي سيحصل عليها النجم الأرجنتيني خلال الموسمين التاليين، تُعرف بمكافأة الولاء للفريق الباريسي.