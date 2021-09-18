كلوب: صلاح يجسد تعطش ليفربول لتحقيق المزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أثنى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على الأداء الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، واصفاً إياه بالمُلهم، وأنه يجسد تعطش الريدز لتحقيق المزيد.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "أنفيلد واتش": "نحن نقدر صلاح كثيراً، أتذكر في اليوم الأخير من الموسم الماضي عندما خسر سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، كانت غرفة ملابسنا متعاطفة معه للغاية، بسبب كل ما فعله لنا خلال موسم صعب حقًا".

وأضاف: "إنه شخصية ملهمة حقاً وكنادي استفدنا كثيرًا من تعطشه للأهداف، ومن كل تمريراته".

واختتم كلوب تصريحاته: "صلاح هو اللاعب الذي يجسد تعطشنا لتحقيق المزيد".

جدير بالذكر أن صلاح يحتاج إلى هدفين في شباك كريستال بالاس مساء اليوم السبت، حتى يصل إلى هدفه رقم 100 مع فريق الريدز في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.