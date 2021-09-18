التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين النصر والاتحاد.. عودة حمد الله وأول ظهور لأنسيلمو

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة اليوم بين النصر والاتحاد ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك بداية من الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يدخل النصر مباراة اليوم أمام الاتحاد بمعنويات مرتفعة، بعد إزاحته لنادي تراكتور الايراني يوم الثلاثاء الماضي من ثمن نهائي دوري ابطال اسيا 2021، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في الدوحة.

وستشهد مباراة اليوم بين النصر والاتحاد عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الغائب عن مباراة تراكتور الايراني، على أن يبدأ الكاميروني فينسينت أبوبكر المباراة على مقاعد البدلاء.

وستواجد وليد عبد الله كحارس مرمى في مباراة القمة، وأمامه عبد الإله العمري، بجانب فونيس موري الغائب عن القائمة الآسيوية بدلاً من محمد الفتيل وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.

وفي وسط الميدان، من المتوقع تواجد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس منذ البداية لأول مرة مع فريق مانو مينيزيس، على أن يبدأ المباراة بدلاً من عبد الله الخيبري، بجانب علي الحسن في محور وسط الميدان.

تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم أمام الاتحاد في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – فونيس موري – محمد قاسم

وسط الميدان: انسيلمو دي مورايس – علي الحسن – جلال ماشاريبوف – اندرسون تاليسكا – عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله