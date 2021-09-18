التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين الهلال والاتفاق.. سلمان الفرج أبرز الغيابات

تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين الهلال والاتفاق ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بداية من الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

ويدخل الهلال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تجاوزه لعقبة استقلال طهران الإيراني في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بنتيجة هدفين دون رد يوم الاثنين الماضي 13 سبتمبر.

من المتوقع أن يبدأ جارديم مباراة اليوم بعبد الله المعيوف – رجل مباراة استقلال طهران – كحارس مرمى، على أن يتواجد أمامه الثنائي علي البليهي و الكوري الجنوبي جيانج هيون سوو، وياسر الشهراني على اليسار، وعبد الله العليان على اليمين بدلاً من محمد البريك.

وفي خط الوسط، من المنتظر استمرار تواجد اللاعب ناصر الدوسري في المحور، بجانب الكولومبي جوستافو كويلار، لتعويض غياب الثنائي سلمان الفرج و عبد الله عطيف، وسيلعب البرازيلي ماتيوس بيريرا كصانع ألعاب أمام ثنائي محور وسط الميدان.

وفي المقدمة، سيبدأ المدرب البرتغالي بالثلاثي موسى ماريجا على اليمين و سالم الدوسري على اليسار و بافيتيمبي جوميز كرأس حربة، في حال لم يقدم مدرب الهلال على مفاجئة في خط الهجوم في مباراة اليوم.

بالنسبة لغيابات الهلال في مباراة اليوم أمام الاتفاق، فيستمر غياب البيروفي أندريه كاريلو عن الفريق، بالاضافة إلى سلمان الفرج وعبد الله عطيف ومحمد البريك وسعد الناصر.

تشكيلة الهلال المتوقعة في مباراة اليوم أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: عبد الله العليان – جيانج هيون سوو – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويلار – ناصر الدوسري – ماتيوس بيريرا

خط الهجوم: موسى ماريجا – سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز