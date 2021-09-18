التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس.. عودة فان دايك وماني

تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس في الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

قام المدير الفني الألماني يورجن كلوب في مباراة يوم الأربعاء، بإراحة قائد خط الدفاع الهولندي فيرجل فان دايك، والجناح السنغالي ساديو ماني، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2/3 أمام العملاق الايطالي ميلان في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر دون شك، على أن يتواجد أمامه فيرجل فان دايك، ومعه الكاميروني جويل ماتيب أو الانجليزي جو جوميز، أما على الأطراف، فيتواجد ترينت أليكساندر أرنولد على يمين الدفاع، واندي روبيرتسون على اليسار.

وفي خط وسط الميدان، سيدفع كلوب بالبرازيلي فابينيو كلاعب ارتكاز في خطة 4 3 3 التي اعتاد اللعب بها، على ان يتواجد أمامه قائد الفريق جوردان هندرسون، و تياجو ألكانتارا المستريح في مباراة يوم الاربعاء أمام ميلان.

أما في خط الهجوم، فالتغيير الوحيد المتوقع هو دخول البرتغالي دييجو جوتا من البداية، رفقة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، في ظل الانزعاجات التي يعاني منها البلجيكي أوريجي المشكوك في مشاركته في مباراة اليوم.

بالنسبة للغيابات، يفتقد ليفربول خدمات المهاجم البرازيلي فيرمينو المصاب في الركبة منذ نهاية شهر اغسطس الماضي، بالاضافة إلى الشاب هارفي إليوت المصاب في الكاحل في مباراة الأسبوع الماضي أمام ليدز يونايتد.

التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح