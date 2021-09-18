الامارات | "الحديد" يقود الفيصلي لاكتساح شباب الجزيرة برباعية في الدوري الأردني

شكرا لقرائتكم خبر عن "الحديد" يقود الفيصلي لاكتساح شباب الجزيرة برباعية في الدوري الأردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمطر فريق الفيصلي تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب محمود الحديد، شباك منافسه الجزيرة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد عمان الدولي، لحساب الأسبوع 17 في بطولة دوري كرة القدم الأردني للمحترفين. وشهدت الجولة، فوز الرمثا على سحاب بنتيجة هدف دون رد، قبل أن تظهر النتيجة ذاتها في فوز فريق الحسين أربد على الجليل.

وبنتائج الجولة، واصل الرمثا مطاردته الصدارة، بالارتقاء إلى النقطة 37 بفارق نقطتين عن الوحدات المتصدر، فيما عزز الفيصلي رصيده بـ 30 نقطة في المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن الحسين أربد صاحب المركز الخامس.

وظهر الفيصلي بروح متجددة في الظهور الأول للمدير الفني محمود الحديد، حيث فرض "الأزرق" سيطرته على مجريات لقاء الجزيرة، بعد شوط أول انهاه الفيصلي متقدماً بثلاثية نظيفة عبر كل من يوسف الرواشدة هدفين، واحمد العرسان، قبل أن يحمل الشوط الثاني عنوان الهدف الرابع عبر نزار الرشدان.

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