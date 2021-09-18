شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يشرح للاعبى الإسماعيلى خطة المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى اجتماعاً مع لاعبى فريقه فى مستهل رحلته مع الدراويش، لشرح خطة المرحلة المقبلة والتأكيد على أهمية عدم التهاون فى التدريبات ومناقشة لائحة الفريق، ويقود طلعت يوسف عقب الاجتماع أول مران له مع الفريق، حيث كلف جهازه المعاون المكون من محمد إبراهيم ومحمد حمص بقيادة التدريبات الأيام السابقة لحين استقراره بالإسماعيلية لبداية رحلته مع الدراويش.

ومن المقرر أن يعقد طلعت يوسف اجتماعاً مع اللجنة الفنية بالإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان بالإضافة لمحمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالفريق لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين قبل غلق باب القيد.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد مختلف، يواصل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء المقبل، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقي طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.