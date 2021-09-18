شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل موعداً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى باستاد برج العرب.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي الثلاثاء المقبل، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

وسبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.