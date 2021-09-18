شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"40" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل صلاح أمين مدرب نادى سموحة اليوم، السبت بعيد ميلاده رقم 40، حيث ولد النجم المخضرم فى 18 سبتمبر عام 1981، ومنذ فترة قصيرة أسدل الستار على مشواره في الملاعب، وذلك عقب إعلان اعتزاله والانضمام للجهاز الفني لفريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى المدير الفني.

وتنقل صلاح أمين بين عدة أندية هى طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربى، والنجوم، قبل أن يستقر فى الفريق الفيومى حالياً، لم يرتد صلاح أمين القميص الأحمر أو الأبيض، ولم يظهر سوى فى مباراة وحيدة مع منتخب مصر فى 2 أكتوبر 2009 أمام منتخب موريشيوس، ولكنه يستحق عن جدارة أن يبقى مُتعهد تسجيل الأهداف العالمية فى الملاعب المصرية، بعدما تفنن خلال المواسم الأخيرة فى تسجيل الأهداف الأسطورية التى كشفت عن موهبة لا مثيل لها.

صلاح أمين بدأ مسيرته الاحترافية فى عالم كرة القدم بموسم 2005-2006، ضمن صفوف فريق القناة، قبل أن ينتقل فى الموسم التالى إلى صفوف الإسماعيلى ولكنه لم يلعب معهم سوى مباراة وحيدة، لينتقل بعدها إلى صفوف الداخلية.

فى صيف 2008 انتقل صلاح أمين من صفوف الداخلية إلى طلائع الجيش، حيث بدأ مسيرة التألق بعدما أحرز 27 هدفًا فى 85 مباراة خاضها خلال فترة تواجده الأولى فى الفريق العسكري، قبل أن ينتقل إلى سموحة فى موسم 2014-2015، وخاض 22 مباراة بقميص الفريق السكندرى سجل خلالها 6 مباريات.

انتقل بعدها صلاح أمين إلى الانتاج الحربي، حيث لعب 62 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا، قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف طلائع الجيش ويخوض معهم 32 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف.

وشهدت تجربته مع النجوم توهج غير عادى بعدما نجح فى تسجيل 13 هدفاً مع فريقه ليحتل المركز الرابع فى صدارة هدافى الدورى العام، ومع المقاصة الموسم سجل صلاح أمين 4 أهداف .

ويقدم صلاح أمين، نموذجًا فريدًا فى تحدى قانون الحياة، حيث برز تألقه بعد تخطيه حاجز الثلاثين عامًا، رغم لعبه فى مركز قلب الهجوم، والذى يتطلب مجهودًا أكبر وإلتحاماتٍ أقوى، إلا أن اللاعب سجل العدد الأكبر من أهدافه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، وهو عكس المعتاد من تألق اللاعبين فى سن مبكرة، ثم الانخفاض التدريجى فى المستوى البدنى والفنى مع تقدم العمر.

سجل صلاح أمين عدة أهداف ممتعة كانت حديث الصحافة العالمية وليست المصرية فحسب فلقد نشرت "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الرسمى، على شبكة الإنترنت، هدف صلاح أمين الذى سجله للإنتاج الحربى فى مرمى فريق طنطا الموسم الماضى.

ووصف الموقع الهدف الذى سجله لاعب الإنتاج وقتها بالأفضل فى إشارة واضحة إلى أنه من أفضل الأهداف التى تسجل فى كرة القدم.

كما سجل صلاح أمين هدفًا رائعًا لصالح الإنتاج الحربى فى شباك طلائع الجيش أعاد إلى الأذهان هدف واين رونى التاريخى فى ديربى مانشستر ضد غريمه التقليدى مانشستر سيتى منذ سنوات.

كما سجل هدفًا لا ينسى فى شباك طنطا، وكرر موهبة الأهداف الجميلة فى شباك النصر للتعدين.

صلاح أمين لقب بـ "قاهر الزمالك" رغم اعترافه فى أكثر من مناسبة بتشجيعه للفريق الأبيض لاسيما بعد أن نجح فى هز الشباك الزملكاوية 6 مرات فى 13 مباراة لعبها أمام أبناء ميت عقبة ليخطف 10 نقاط من الزمالك مع الأندية التى لعب لها.

خاض صلاح امين مع جميع الفرق التي انضم إليها 280 مباراة بالدوري المصري، أحرز خلالها 76هدفا، وقام بصناعة 16 هدفا، بينما شارك في 17 مباراة بكأس مصر، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.

وأخيراً شارك مع فريق سموحة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في ثلاث مباريات، أحرز فيها هدفا وحيدا في مرمى فريق المغرب التطواني.