شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه تعطل انتقال محمد عبد المنصف للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت مفاوضات الاتحاد السكندرى مع وادى دجلة لضم محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الدجلاوي، فى الانتقالات الصيفية الجارية رغم اتفاق الحارس مع مسئولى الاتحاد والجهاز الفني على كافة تفاصيل التعاقد.

وكشف مصدر لليوم السابع أن الاتحاد السكندري عرض مبلغا على دجلة لضم عبد المنصف، لكن دجلة تمسك بزيادة مليون جنيه عن المبلغ المعروض لإتمام الصفقة، فيما يحاول أوسة إقناع مسئولى دجلة بالموافقة على العرض المقدم من زعيم الثغر كنوع من التقدير لمسيرته مع الفريق.

وتوصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي بعقد يمتد لمدة موسمين، وعلم ”الخليج 365” أن جلسة جمعت عبد المنصف بمسئولى الاتحاد السكندري خلال الساعات الماضية اتفقا فيها على بعض البنود ومنها مدة العقد حيث طالب أوسة بعقد لمدة موسم واحد، وهو ما تحفظ عليه مسئولو زعيم الثغر الذين طالبوا بعقد لمدة موسمين واستجاب له الحارس الدولى السابق.

ونجح الاتحاد السكندري فى ضم صفقات قوية هى المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق.