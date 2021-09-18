نادي باريس سان جيرمان يلاقي نجوم الهلال والنصر في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة ودية في كرة القدم مع نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين في يناير المقبل في الرياض، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية ونادي العاصمة الفرنسية.



وفي بيان لها على موقعها الرسمي، كتبت هيئة الترفيه مساء الجمعة "يسعد موسم الرياض الإعلان عن مشاركة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض. ستجمع البطولة من مباراة واحدة، التشكيلة المرموقة لباريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر، أكبر فريقي كرة قدم في المنطقة".

وأضافت أن المباراة ستقام في الأسبوع الثالث من يناير 2022.

ويعد باريس سان جيرمان من أبرز الأندية العالمية حاليا، وقد عزز صفوفه أخيرا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، ليشارك إلى جانب النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم فريق العاصمة.

وغرّد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ "مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض".

وتسعى السعودية في الآونة الأخيرة لاحتضان العديد من الأحداث الرياضية العالمية، على غرار بطولة العالم للفورمولا واحد، نزالات الملاكمة العالمية والكأسين السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم.