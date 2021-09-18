شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بدر بانون "سلطان الدفاع" مع الأهلى منذ ارتداء القميص الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة مناقشة أى عروض للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل حاجة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لجهود اللاعب فى الموسم الجديد، ويتمسك الأهلى باستمرار بدر بانون ولا يُفكر فى الاستغناء عنه رغم تلقيه عروضا مميزة فى الأونة الاخيرة، كما أن بيتسو موسيماني يرفض التخلى عن المدافع المغربي باعتباره من ركائز دفاع الأهلى وأحد أهم الأسماء التي يصعب تعويضها بسهولة.

وشارك بدر بانون فى 38 مباراة مع الأهلى بكل البطولات باجمالى 3315 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

وكشفت تقارير صحفية، عن أن نادى التعاون السعودى كان يسعى للتعاقد مع المغربى بدر بانون للاستفادة من خدمات اللاعب قبل غلق باب القيد فى الدوري السعودى، وقال موقع "هسبورت" المغربى إن التعاون أكد لمسئولى الأهلى أنه مستعد لتقديم عرض بقيمة 6 ملايين دولار مع وجود بند فى عقد اللاعب يسمح للفريق المصرى بالحصول على 20% من ثمن بيعه حال رحيله مستقبلا.

وأضاف الموقع، أن منذ انضمام بدر بانون بالنادي الأهلي واللاعب يؤكد أنه إضافة قوية لبطل إفريقيا، كما ساهم بشكل كبير في العديد من الإنجازات التي حققها الأهلي منذ وصوله إلى القاهرة، ويحظى بمكانة كبيرة لدى مناصري الفريق.

يذكر أن بدر بانون قد تواجد خلال الأيام القليلة الماضية بمعسكر المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين استعدادا لكأس العرب المقبلة.