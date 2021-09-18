شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يحجزون أماكنهم فى تشكيلة الأهلى أمام الطلائع بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لمواجهة نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على لقب كأس السوبر المصرى، وهى البطولة التى يعد المارد الأحمر الاكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

وبات فى حكم المؤكد أن يستعين موسيمانى بكل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، فيما سيظهر فى خط الدفاع ياسر ابراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف، وفى خط الوسط عمرو السولية وفى خط الهجوم الثلاثى حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف، وبخلاف الثمانية أسماء يتبقى ثلاثة لاعبين غير محسومين، حيث يفاضل موسيمانى بينهم إما الدفع بمحمد هانى فى حالة عدم جاهزية أكرم توفيق الذى تعرض لكدمة خفيفة فى ودية المقاولون العرب .

من أهم المراكز التى تشهد صراعاً في الأهلي قبل موقعة السوبر المحلي، مركز الجناح الأيسر الذي يتنافس عليه كهربا وطاهر محمد طاهر وأن كانت فرصة الأخير للمشاركة أساسياً هي الأكبر.

كما يشهد خط الوسط صراعاً بين حمدي فتحي والمالي آليو ديانج حيث سيتم الدفع بأحدهما في مركز الوسط بجوار عمرو السولية وأن كانت حظوظ حمدي فتحي هي الأقوى.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي الذى أعاره لفيوتشر اف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

ويخوض فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى مرانه الأول بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الطلائع بكأس السوبر، حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في ودية المقاولون العرب التي أقيمت مساء الخميس على ستاد مختار التتش تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين من اللقاء تدريبات بدنية قوية لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر استعداداً للموسم الجديد.