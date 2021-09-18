شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل التظلمات للنظر فى تخفيف عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل مسئولى نادى الزمالك، لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى من أجل النظر فى التظلم المقدم ضد عقوبة إيقاف محمود شيكابالا لاعب الزمالك لمدة 8 أشهر على خلفية أزمة احتفالية درع الدورى.

ويرغب مسئولى الزمالك فى صدور قرار لجنة التظلمات من أجل تحديد مصير الفهد الأسمر من الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه، وتحديد الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون العناصر التى سيعتمد عليها مع بداية الموسم الجديد.

وكانت اللجنة طلبت نص تصريحات رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، والتى قال خلالها إن شيكابالا لم يسبه ولم يسمع أى سباب أيضًا، لإدراجه ضمن المستندات المطلوبة التى سيتم مناقشتها فى الاجتماع المقبل للجنة.

وتتجه النية داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لتصبح الإيقاف لمدة 12 مباراة بدلا من 8 أشهر، أسوة بإمام عاشور زميله بالفريق بعد هجومه على بعض مسئولى الأهلى، فيما تطالب بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة لتقليص العقوبة لتصبح من شهرين إلى 3 شهور.

ويواصل الفريق الزمالك تدريباته اليوم، السبت في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ويستعد الزمالك حاليا بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.