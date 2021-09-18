127.2 مليون دولار خسائر مانشستر يونايتد.. لهذا السبب

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أنه تكبد خسائر مالية كبيرة في نهاية موسم تأثرت نتائجه كثيرا بتفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد ما تسبب في غياب الجماهير عن الملاعب وتراجع الإيرادات التجارية.



وقال يونايتد إن خسائره المالية في نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغت 92.2 مليون جنيه إسترليني (127.2 مليون دولار) مقارنة بخسائره في العام السابق والتي كانت 23.2 مليون جنيه إسترليني.