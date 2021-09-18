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127.2 مليون دولار خسائر مانشستر يونايتد.. لهذا السبب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أنه تكبد خسائر مالية كبيرة في نهاية موسم تأثرت نتائجه كثيرا بتفشي العدوى بفيروس المستجد ما تسبب في غياب الجماهير عن الملاعب وتراجع الإيرادات التجارية.

وقال يونايتد إن خسائره المالية في نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغت 92.2 مليون جنيه إسترليني (127.2 مليون دولار) مقارنة بخسائره في العام السابق والتي كانت 23.2 مليون جنيه إسترليني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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