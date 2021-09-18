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بسبب كورونا.. 247 مليون دولار خسائر يوفنتوس

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب .. 247 مليون دولار خسائر يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، امس تسجيله خسائر بلغت 9ر209 مليون يورو (247 مليون دولار) في الموسم الماضي الذي ضربه فيروس كورونا.

 

وذكر يوفنتوس أن الخسائر في موسم 2020 / 2021 أكبر من تلك التي حدثت في موسم 2019 / 2020  والتي بلغت 7ر89 مليون يورو كانت " نتيجة للآثار الناجمة مباشرة عن الجائحة على بيع التذاكر والمنتجات، والتراخيص، وما شابهها، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من حقوق اللاعبين.

 

وذكر يوفنتوس أن الخسائر سيتم تغطيتها من الاحتياطي علاوة على إصدار الأسهم ، ومن حقوق المساهمين التي انخفضت من 2ر239 مليون يورو إلى 4ر23 مليون.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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