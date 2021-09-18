شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يواجه أوزبكستان فى مونديال ليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الوطنى لكرة الصالات، اليوم السبت، منتخب أوزبكستان فى الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة الصالات المقامة حاليا فى ليتوانيا.

وخسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى، قبل أن يفوز منتخب مصر علي نظيره جواتيمالا، 6 / 3 فى الجولة الثانية ، ليرتفع رصيد منتخب الصالات لنقطتين في المركز الثانى.

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر ، المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.