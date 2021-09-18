شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخصص جانب من مران الأهلى لركلات الترجيح استعداداً للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على تدريب لاعبى فريقه في معسكر الإسكندرية على ركلات الترجيح يومياً وذلك تحسباً للجوء لها في مباراة السوبر المحلى المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالاسكندرية لاسيما في ظل الصعوبة المعروفة عن مواجهات الاهلى مع الطلائع بالفترة الأخيرة حيث حسمت ركلات الترجيح مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر، بينما انتهت مباراة الدوري الأخيرة بين الفريقين بالتعادل السلبى وكانت سبباً في ضياع بطولة الدوري من أنياب المارد الأحمر.

وتنص لائحة مباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة الطلائع بالسوبر كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.