شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

تقام مساء يوم السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.



وتفتح منافسات الجولة الخامسة من الدوريات؛ الإنجليزي والإسباني والألماني، وتستكمل منافسات الدوريات العربية بجانب كأس السوبر التونسي.

يسعى ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية، حينما يستضيف كريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، الرابعة مساء بتوقيت القاهرة

ومن المنتظر أن تقوم قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر محطة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يأمل مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة انتصاراته، حينما يستضيف ساوثهامبتون، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وستلعب المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تقوم قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر محطة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

يستضيف فريق بيرنلي نظيره أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب تيرف مور.

وستلعب المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تقوم قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر محطة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

يواجه فريق بايرن ميونخ مع نظيره بوخوم في الجولة الرابعة من الدوري الألماني، مساء يوم السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يواصل فريق أتلتيكو مدريد رحلته في الدفاع عن لقبه حين يواجه أتلتيك بلباو في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس bein Sports 2 HD.

مواعيد مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

يسعى إنتر ميلان لاستعادة توازنه حينما يستضيف بولونيا، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر منصة "يوتيوب".

يخوض فريق الوصل مباراة مرتقبة أمام الوحدة، في قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الخامسة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الوصل والوحدة المرتقبة عبر قناتي Dubai Sports 1 وAD SPORTS 2 HD.

يخوض شباب الأهلي مباراة قمة مرتقبة حين يواجه نظيره الشارقة، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناتي Dubai Sports 1 وAD SPORTS 1 HD بصوت المعلق فارس عوض.

ينتظر أن تقام مباراة الهلال ضد الاتفاق على ملعب "الملز"، وذلك مساء السبت بالدوري السعودي للمحترفين.

وستلعب المباراة في تمام السادسة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة ونصف مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

وينقل الدوري السعودي بشكل حصري عبر مجموعة قنوات "SSC" السعودية.

ينتظر أن تشهد الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، مباراة مرتقبة بين فريق النصر وضيفه والاتحاد.

وستقام المباراة في الثامنة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة ونصف مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

وينقل الدوري السعودي بشكل حصري عبر مجموعة قنوات "SSC" السعودية.

يحتضن ملعب رادس مباراة السوبر التونسي لموسم 2019-2020 بين فريقي الترجي والاتحاد المنستيري.

وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

ستتولى القناة الوطنية التونسية الأولى نقل موقعة السوبر بين الترجي والاتحاد المنستيري.