فريق الزوراء يتوج بطلا لكأس السوبر العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توج فريق الزوراء بطلا لكأس السوبر العراقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره القوة الجوية بهدف دون رد.



وجمعت المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي، خلف أبواب مغلقة بدون حضور جماهيري.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك لكن دون جدوى.

وبعد 7 دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثاني، سجل مازن فياض هدف فريق الزوراء، ليقود زملاءه لاعتلاء منصة التتويج.

وبتلك النتيجة، يتوج الزوراء بطلا للمسابقة للمرة الخامسة على مدار تاريخه، بعد نسخ أعوام 1998 و1999 و2000 و2017.