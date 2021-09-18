باهر المحمدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى بعد انتهاء الإجازة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم السبت باهر المحمدى كابتن فريق الإسماعيلى في تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية مهمته مع منتخب مصر حيث شارك مع الفراعنة في الجولة الأولى والثانية بتصفيات كأس العالم أمام أنجولا والجابون.

ومن المقرر أن يعود شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى للانتظام فى تدريبات الدراويش بداية من اليوم السبت بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن التدريبات طوال الفترة الماضية لظروف خاصة .

وانتظم شيلونجو ومروان الصحراوى فى تدريبات الدراويش بعد عودتهما من بلادهما، فيما يعود الانجولى أرى بابل للتدريبات الاثنين المقبل.

فى شأن أخر، وضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى الوافدان الجدد للدراويش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إعلان التعاقد معهم بشكل رسمي وانتظامهم في تدريب الفريق الأصفر.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.