سلطات كرة القدم البرتغالية تُعارض إقامة كأس العالم كل سنتين

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لشبونة: رفضت سلطات كرة القدم في البرتغال محاولات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة، وفق ما أعلنت في بيان مشترك الجمعة.

وجاء في البيان الذي وقع عليه اتحاد اللعبة، رابطة دوري المحترفين، نقابة اللاعبين المحترفين، جمعية المدربين وجمعية الحكام أنها "لا توافق على نية فيفا زيادة وتيرة أكبر مسابقة للمنتخبات في العالم".

من بين الأسباب المقدمة لتبرير هذا الموقف على وجه الخصوص "الازدحام الزائد على الروزنامة"، "الصحة البدنية للرياضيين"، "التأثير على الصحة العقلية للاعبين"، فضلا عن" تداخل الألعاب الأولمبية وكأس العالم".

كما انتقدت سلطات كرة القدم البرتغالية "تداخل منافسات الرجال والسيدات خلال السنوات ذاتها، ما يحد من تأثير كرة القدم النسائية".

وختم البيان "لكل هذه العوامل (...) من الواضح أننا لا نستطيع أن نؤيد تنفيذ مثل هذا الإجراء، وحتى بشكل أقل بسبب مشاورات لم تحصل أصلا".

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين والتي ظهرت دون جدوى في التسعينيات، في أوائل آذار/مارس الماضي من قبل المدرب السابق لأرسنال الإنكليزي ومدير التطوير في فيفا حاليًا الفرنسي أرسين فينغر، وبرزت بقوة الأسبوع الماضي الأطراف المعارضة لها.

وأطلق فيفا "دراسة جدوى" اقترحها الاتحاد السعودي للعبة، المقرّب من رئيس فيفا السويسري الايطالي جاني إنفانتينو، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 في فيفا الذي عقد بتاريخ 21 أيار/مايو 2021. ووعد إنفانتينو بأن قرارًا سيتخذ بهذا الشأن في نهاية السنة.

لكن اقتراحات فيفا لاقت اعتراضات خصوصًا من رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين معتبرًا أن هذه الخطة "ستضعف" كأس العالم، فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية أنها "ستقوّض" رفاهية اللاعبين، ورأى اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) أن تقصير الفترة الفاصلة "ليس مبررًا من الناحية الرياضة".

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، انها قد تجلب إيرادات إضافية توزّع على اتحادات في إفريقيا، آسيا وأميركا الجنوبية المعتمدة بشكل كبير على تمويل فيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.