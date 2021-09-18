شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة لافروباسكت لسيدات كرة السلة بمشاركة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة لافروباسكت لسيدات كرة السلة والتى تقام فى ياوندى بالكاميرون فى الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجارى ، حيث يشارك منتخب سيدات مصر فى المنافسات، حيث تقع مصر في المجموعة الثالثة c بجانب منتخبى السنغال وغينيا.
وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من ريم طلعت، هاجر عامر ،ندى نافع، نور على ، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل ، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى.
ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر لسيدات كرة السلة مبارياته فى البطولة غدا الأحد بمواجهة غينيا بأولى المباريات.
كان المنتخب المصري لكرة السلة "رجال" قد ودع منافسات بطولة أفريقيا "الأفرو باسكت 2021" التى أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا بعدما خسر أمام منتخب أنجولا بالمباراة المؤهلة لدور ربع نهائي المسابقة بنتيجة 70-62.
وكان المنتخب المصري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي قد حل فى المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة وخساراة مباراتين ليتأهل لمواجهة أنجولا ثالث المجموعة الأولى في لقاء يتحدد به المتأهل لدور ربع نهائي المسابقة، والتى خسرها الفراعنة.