شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة لافروباسكت لسيدات كرة السلة بمشاركة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة لافروباسكت لسيدات كرة السلة والتى تقام فى ياوندى بالكاميرون فى الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجارى ، حيث يشارك منتخب سيدات مصر فى المنافسات، حيث تقع مصر في المجموعة الثالثة c بجانب منتخبى السنغال وغينيا.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من ريم طلعت، هاجر عامر ،ندى نافع، نور على ، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل ، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر لسيدات كرة السلة مبارياته فى البطولة غدا الأحد بمواجهة غينيا بأولى المباريات.