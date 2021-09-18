نشرة الجمعة.. بطل النيجر يتحدى الأهلي.. مران الزمالك.. وخروج مصر من القائمة الحمراء

مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. النقاز يُشارك.. وانتظام أبو جبل وعاشور

علي غزال يُعلن فسخ تعاقده مع سموحة.. وينتظر تحرك رسمي من الزمالك

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.

محمد ايمن

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