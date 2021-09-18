نشرة الجمعة.. بطل النيجر يتحدى الأهلي.. مران الزمالك.. وخروج مصر من القائمة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.
مباراة ودية تجمع نجوم النصر والهلال في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي
قرعة أبطال آسيا.. الهلال يواجه بيرسبوليس وصدام عربي للنصر
كلوب يرفض الحديث عن مفاوضات التجديد لصلاح
بمشاركة الزمالك.. السعودية تستضيف كأس العالم لليد "سوبر جلوب 2021"
خاص.. كاف ينقل مباريات غينيا خارج البلاد
علي غزال يُعلن فسخ تعاقده مع سموحة.. وينتظر تحرك رسمي من الزمالك
بطل النيجر يتحدى الأهلي في دوري الأبطال
انتهاء أزمة صلاح.. بريطانيا تعلن موعد خروج مصر من القائمة الحمراء
مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. النقاز يُشارك.. وانتظام أبو جبل وعاشور
برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو يواصلون تحدي رابطة الدوري الإسباني
استعداداً للمونديال.. حكم مصري وحيد "مساعد" في معسكر إفريقيا