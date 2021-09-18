موعد بث مباشر مباراة الهلال اليوم في الدوري السعودي امام الاتفاق على قناة SSC

تقام مساء اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 واحدة من قمم مباريات الدوري السعودي بين الهلال والاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، قبل ساعتين من القمة المنتظرة بين النصر واتحاد جدة على مرسول بارك.

ويحل الاتفاق ضيفًا على حامل اللقب «الهلال» في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، في إطار الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقلها قناة SSC5 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

ويدخل الهلال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تجاوزه لعقبة استقلال طهران الإيراني في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بنتيجة هدفين دون رد يوم 13 سبتمبر الجاري.

وتعرض الهلال لخسارة واحدة وتعادلين في آخر 10 مباريات خاضها على كافة الأصعدة، وجاءت الخسارة الوحيدة في لقاء ودي أمام هيرتا برلين الألماني ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، بينما سقط الهلال في فخ التعادل مرتين أمام الباطن 1/1 بنهاية الموسم الماضي و0/0 مطلع هذا الموسم.

أما فريق الاتفاق فقد خسر مباراة وسقط في فخ التعادل 4 مرات خلال آخر 10 مباريات لعبها، بواقع 3 تعادلات مطلع هذا الموسم في الدوري السعودي أمام الرائد وأبها والشباب، وتعادل في لقاء ودي ضمن تحضيرات الموسم الجديد، بالاضافة إلى تعرضه لخسارة وحيدة أمام الباطن في نهاية شهر مايو الماضي ضمن منافسات الدوري المحلي.

وانتهت آخر 3 مواجهات بين الهلال والاتفاق بفوز الزعيم بنتائج 1/صفر وصفر/2 و1/3، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ولم يفز الاتفاق على الهلال منذ تاريخ 9 مارس 2018 عندما أسقطه بهدفين لهدف في الدوري.