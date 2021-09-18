مباراة الهلال اليوم..سلمان الفرج يتقدم 5 غيابات للزعيم أمام الاتفاق

يتقدم نجم وسط المنتخب السعودي «سلمان الفرج» قائمة غيابات الهلال في مباراة اليوم أمام الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيدخل الهلال مباراة اليوم أمام الاتفاق، والمقرر لها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ الملز، دون 5 عناصر مؤثرة بسبب الإصابات المختلفة، وفي مقدمتهم ثلاثي خط الوسط المتميز «عبد الله عطيف وسلمان الفرج وآندري كاريلو».

كما تأكد غياب سعد الناصر، ونجم الدفاع محمد البريك عن صفوف الهلال في قمة مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر بمنافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، الأمر الذي سيضع المدير الفني البرتغالي «ليوناردو جارديم» في حيرة حقيقية لاختيار تشكيلة الهلال الاساسية التي سيخوض بها اللقاء.

وتراجع الهلال إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بسبب الفوز العريض الذي حققه الرائد على مضيفه التعاون بنتيجة 3/5 في وقت سابق من مباريات أمس الجمعة ليرفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز الأول.

ولن يعاني الاتفاق من كم كبير من الغيابات كما في حالة الهلال، حيث سيتغيب عن صفوفه كل من روبن كوايسون للإصابة، ومحمد الكويكبي الذي لم يغادر مع البعثة المتوجهة إلى الرياض للعب هذه المباراة.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد بـ الملز، عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقلها قناة SSC5 بصوت المعلق عبد الله الحربي.