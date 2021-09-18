سوق عمان | جميع صفقات أندية الدوري العماني في الميركاتو الصيفي 2021

أُفتتح سوق عمان لانتقالات لاعبي كرة القدم في الدوري العماني الممتاز ببداية شهر أغسطس 2021، بعد اتخاذ الاتحاد المحلي ورابطة الأندية قرارًا بعودة النشاط الرياضي بعد إلغاء الموسم الماضي.

ومن المنتظر افتتاح الموسم الكروي الجديد في سلطنة عمان (2022/2021) مع انتصاف شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 14 فريقًا في مقدمتهم ظفار والسيب.

ووضعت سلطنة عمان تركيزها منذ شهر مارس الماضي على تجهيز منتخب عمان الأول بالصورة اللازمة للمنافسة على مقعد مؤهل إلى كأس العالم 2022 في تصفيات آسيا، ولتقديم مستوى مُشرف في بطولة فيفا كأس العرب التي ستقام في قطر مع حلول نهاية العام الجاري.

وكان الاتحاد العماني قد قرر إلغاء ما تبقى من منافسات الدوري العماني عمانتل موسم 2021/2020 بهدف مساعدة المدير الفني للمنتخب الأول «برانكو إيفانكوفيتش» على تحضير الفريق للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وهو الأمر الذي أثر على الأندية بالسلب، ودفع معظمها نحو تجديد تشكيلاتها بعدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي 2021.

السيب الأقوى في سوق عمان

يُصنف نادي السيب، حامل لقب الدوري العماني عام 2020، ضمن أقوى 3 أندية في سوق عمان هذا الصيف، بسبب قدرته الكبيرة على حسم صفقات مؤثرة لصالحه، خصوصًا من منتخب سلطنة عمان الأول.

وأعلن السيب مؤخرًا ضم ثنائي منتخب سلطنة عمان الأول «المنذر العلوي ومحسن الغساني» بعد انطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل.

وقالت صحيفة اثير العمانية أن المستوى الرائع الذي قدمه الثنائي المنذر العلوي ومحسن الغساني في تصفيات كأس العالم 2022 أدى إلى تكثيف مفاوضات السيب لضمهما قبل شهر من انطلاقة الموسم الجديد.

وقال حساب ناي السيب العماني على تويتر نهاية الأسبوع الماضي «أهلاً بـ المنذر العلوي ومحسن الغساني في معقل الإمبراطور».

وكان نادي السيب قد استطاع في وقت سابق من سوق عمان الإبقاء على عبدالعزيز المقبالي وعلي البوسعيدي بعقود جديدة، بعدما كانا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بالمجان، علمًا بأنهما انتقلا كذلك بالمجان للسيب من ظفار والسويق في نهاية الموسم الماضي.

صفقات أندية الدوري العماني في الميركاتو الصيفي 2021

اللاعب يوسف السعدي – انتقل إلى نادي مسقط.

اللاعب شوقي الرقادي – انتقل إلى نادي مسقط.

اللاعب محمد البلوشي – انتقل إلى نادي مسقط.

اللاعب جعفر اللواتي – تجديد عقد مع نادي مسقط.

اللاعب محمد النجاشي – تجديد عقد مع نادي مسقط.

اللاعب الحسين علي الحداد – انتقل إلى نادي الاتحاد العماني.

اللاعب عبد المجيد نصر عبد الله الراسبي – انتقل من نادي صور إلى نادي الاتحاد العماني.

اللاعب حمزة العبري – تجديد عقد مع نادي الرستاق.

لاعب الوسط خليل العلوي – انتقل إلى نادي الرستاق.

المدرب الروماني ميهاي – انتقل لتدريب نادي الرستاق العماني.

المدافع سامح الحمراشدي – انتقل إلى نادي الرستاق.

المدافع عبس الهشامي – انتقل إلى نادي الرستاق.

اللاعب عمر الفزاري – انتقل من الرستاق إلى نادي السويق.

اللاعب أحمد السيابي – انتقل إلى نادي السويق.

اللاعب شوقي المعولي – انتقل إلى نادي السويق.

اللاعب شوقي السعدي – انتقل إلى نادي السويق.

اللاعب عبد المعين المرزوقي – انتقل إلى نادي السويق.

اللاعب البرازيلي ويلمرسون – انتقل إلى نادي السويق.

عصام الصبحي – تجديد عقد مع السويق

اللاعب مازن السعدي – انتقل إلى نادي السويق

اللاعب أحمد الخميسي – انتقل إلى نادي السويق

لاعب الوسط المخضرم أحمد مبارك كانو – انتقل إلى نادي السويق (انتقال حر)

المدرب النمساوي ملادن بوسافيتش – انتقل لتدريب نادي السويق العماني

الحارس عبد المجيد آل عبد السلام – انتقل إلى نادي صحار.

اللاعب محمد البلوشي – انتقل إلى نادي صحار.

اللاعب محمد سمير – انتقل إلى نادي صحار.

اللاعب موسى اليحمدي – انتقل إلى نادي صحار.

المدافع سعد سهيل – انتقل إلى نادي النصر العماني.

لاعب الوسط المنذر العلوي – انتقل إلى نادي السيب.

المهاجم محسن الغساني – انتقل إلى السيب.

صانع الألعاب صلاح اليحيائي – تجديد عقد مع السيب.

عبد العزيز المقبالي – تجديد عقد مع السيب.

المنذر العلوي – تجديد عقد مع السيب.

لاعب الوسط عبد الرحمن المقيمي – تجديد عقد مع نادي صور الرياضي.

اللاعب إشهاد عبيد – انتقل إلى نادي صحم.

اللاعب محمد البريكي – تجديد عقد مع نادي صحم.

اللاعب هاني القرطوبي – تجديد عقد مع نادي صحم.

اللاعب علي الهاشمي – تجديد عقد مع نادي صحم.

اللاعب لوكي – تجديد عقد مع نادي صحم.

اللاعب شهاب المعمري – تجديد عقد مع نادي صحم.

المهاجم عصام البارحي – تجديد عقد مع نادي صحم.

اللاعب سعيد الرزيقي – انتقل إلى نادي النصر العماني.

المدرب البرتغالي برونو ميجيل – انتقل لتدريب نادي النصر العماني.

لاعب الوسط عبد المجيد الهادي – انتقل إلى نادي بهلاء.

لاعب الوسط أيمن إبراهيم – انتقل إلى نادي بهلاء.

المهاجم محمد الحبسي – انتقل إلى نادي بهلاء.

المدافع مهنا الحبسي – انتقل إلى نادي بهلاء.

الحارس مهدي العجمي – انتقل إلى نادي النهضة

الراحلون عن الدوري العماني

الحارس فايز الرشيدي – انتقل إلى نادي رفسنجان الإيراني

المدرب الكرواتي رادان – رحل عن تدريب نادي السيب

اللاعب محمد المسلمي – انتقل إلى نادي الغرافة القطري

لاعب الوسط زاهر الأغبري – انتقل إلى نادي مس رفسنجان الايراني

المدرب العماني بدر الميمني – انتقل كمدرب مساعد إلى نادي المرخية القطري