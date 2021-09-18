عبدالستار صبري يعلن اقترابه من العمل مع مورينيو في روما الإيطالي

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب لاعب نادي بنفيكا البرتغالي ومنتخب مصر السابق، عبد الستار صبري، من الانضمام إلى الجهاز الفني لنادي روما الإيطالي هذا الموسم.

ويأتي هذا وفقًا لما أكدته عدد من وسائل الإعلام حول رغبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في الاستعانة به ضمن جهازه الفني بالذئاب.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر لها قوله إن مورينيو اجتمع بعبد الستار مؤخرًا، وحرص على الاطمئنان عليه وما وصل إليه في مشواره بعد الاعتزال.

وأشار المصدر إلى أن عبد الستار صبري أصبح الآن في طريقه إلى روما، بسبب حاجة البرتغالي لتعيين مدرب ثالث مسئول عن الأمور التكتيكية بفريقه.

وقالت الصحيفة إن اختيار صبري جاء لتفضيل مورينيو باختيار أحد الأشخاص الذين لعبوا معه من قبل.

من جانبه، قال نجم منتخب مصر السابق، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إنه بالفعل "تم ترشيحي للعمل مع مورينيو لأنه صديق لي وتحدثت معه حول رغبتي في العمل معه".

وأضاف صبري: "كنت سأنضم له في توتنهام لكنه رحل، ومدير أعماله تواصل معي منذ أيام قال لي إنني مرشح للتواجد بجهازه الفني في روما، وهناك أكثر من مدرب مرشح لهذه المهمة".

وتابع:"سأنتظر خلال الأربعة أيام المقبلة القرار النهائي سواء بالتواجد أم لا، وسأتحدث مع كارلوس كيروش مدرب مصر الجديد حول هذا الانتقال المحتمل، لأنه يعرفني جيدًا من خلال فترة لعبي في الدوري البرتغالي".

وبدأ عبد الستار صبري رحلته الاحترافية مع نادي سي تيرول النمساوي، قبل الرحيل إلى صفوف باوك اليوناني، الفريق الذي تألق معه بشكل لافت.

وهو الأمر الذي دفع بنفيكا للحصول على خدماته بداية من عام 2000 وحتى 2002 وتعرف وقتها على مورينيو وعمل معه.

وتسببت الإصابات في تعطيل مسيرة عبد الستار، لينتقل إلى ماريتيمو البرتغالي، قبل العودة للدوري المصري من أجل اللعب مع إنبي وطلائع الجيش قبل الاعتزال.

وعلى الصعيد التدريبي، عمل عبدالستار صبري كمدرب مساعد بمنتخب مصر الأول وفريق تحت 19 سنة، وعمل كمساعد أيضًا مع فريق الإنتاج الحربي.