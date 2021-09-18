بطولة السعودية: الأهلي يفشل بفك لعنة التعادلات

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الرياض: أخفق الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الخامسة توالياً، إثر تعادله مع ضيفه الفتح 1-1، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الأهلي بهدف المقدوني إزغان أليوسكي (15 من ركلة جزاء) وأدرك الفتح التعادل بهدف فراس البريكان (20).

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، بينما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

وبدأ الأهلي الشوط الأول بشكل جيد ولاحت له فرصة للتسجيل لكن كرة زياد الجهني ارتطمت بالعارضة وعادت لعبدالرحمن غريب الذي طوح بها فوق العارضة مهدراً هدفاً محققا (11).

ركلة جزاء

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها المقدوني إزغان أليوسكي ولعب الكرة قوية على يمين الحارس ماكسيم كوفال (15). وبعد خمس دقائق أدرك الفتح التعادل عندما صوّب الجزائري سفيان بن دبكة كرة قوية ارتطمت بالقائم وعادت لتجد فراس البريكان الذي أعادها برأسه داخل المرمى (20).

ولاحت فرصة للفتح لأخذ الأسبقية ولكن كرة سفيان بن دبكة مرت بمحاذاة القائم (26) وكان الأهلي قريباً من إضافة هدف ثان لولا تألق ماكسيم كوفال الذي تصدى لكرة السنغالي الحسن نداو وألغى خطورتها (40).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كاد الأهلي أن يعاود التقدم لولا براعة ماكسيم كوفال الذي تصدى للكرة وأمسكها على دفعتين (46) قبل أن يصوب السوري عمر السومة كرة قوية ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها للركنية (58) وفوت الفتح فرصة سانحة للتسجيل عندما انفرد علي الزقعان بالمرمى وصوب كرة قوية ابعدها محمد العويس للركنية (72) وفي الوقت المحتسب بدل الضائع نقذ ماكسيم كوفال مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البديل محمد المجحد وحولها للركنية.

الرائد يفوز على التعاون

وفي مباراة مثيرة، شهدت تحولات كثيرة على مستوى النتيجة، تمكن الرائد من إيقاف تفوق التعاون في السنوات الأخيرة، وتغلب عليه 5-3، في "ديربي القصيم" الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، لحساب الجولة ذاتها.

وكان الرائد قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف المغربي كريم البركاوي (28) وفي الشوط الثاني سجل التعاون ثلاثة أهداف متتالية في ظرف ست دقائق بواسطة الكاميروني لياندر تاوامبا (52 و54) والمولدوفي لوفانور هنريكي (67)، لكن الرائد عاد من بعيد وسجل رباعية عن طريق رائد الغامدي (64)، ومنصور البيشي (68)، وكريم البركاوي (71)، وعبدالله المقرن (88).

ورفع الرائد رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما بقي التعاون على رصيده السابق نقطتين في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".

فيما تعادل فريقا ضمك والشباب 1-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

سجل للشباب إيفر بانيغا (73 من ضربة جزاء)، وسجل لضمك إيميليو زيلايا (85 من ضربة جزاء)، وشهد اللقاء طرد لاعب ضمك عبدالله هوساوي بالبطاقة الحمراء (70).

وارتفع رصيد ضمك إلى 8 نقاط في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد الشباب إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.