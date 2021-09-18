بطولة الإمارات: العين يتمسك بالصدارة بالفوز الرابع تواليًا

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دبي: تابع العين انطلاقته القوية وتمسكه بالصدارة بتحقيقه فوزه الرابع تواليا باكتساحه مضيفه الامارات 4-1 الجمعة في المرحلة الرابعة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ورفع العين رصيده في المركزالأول الى 12 نقطة، مقابل نقطتين لكلباء العاشر.

وافتتح صاحب الارض التسجيل بعد مرور 63 ثانية عبر المغربي سفيان رحيمي الذي دشن أول أهدافه مع العين منذ قدومه اليه في آب/أغسطس.

وأضاف التوغولي لابا كودجو الهدفين الثاني والثالث (10 و26) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وسجل الارجنتيني سيباستيان جوانكا الرابع للعين (45)، قبل أن يقلص الاتحاد كلباء الفارق عبر التوغولي بينيل مالابا بعدما تلقى تمريرة بالخطأ من المدافع حسين عباس (51).

الجزيرة إلى المركز الثاني

وصعد الجزيرة الى المركز الثاني بعد فوزه الصعب على الامارات الاخير بثلاثة اهداف سجلها المالي عمر تراوري (45) وعلي مبخوت (72) والبرازيلي برونو دي اوليفيرا(81)، مقابل هدفين للعاجي جوزيف كيدي(79) والبرازيلي ليثيري سيلفا(86).

ورفع الجزيرة رصيده الى 10 نقاط ليعتلي الوصافة موقتًا بانتظار مباراة الشارقة مع شباب الأهلي السبت في ختام المرحلة، وبقي الامارات من دون رصيد.

واعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه "لم يكن جيدًا ولم يصنع العديد من الفرص، ويجب ان نتحسن حتى ننافس الآخرين".

وقال المدرب الهولندي "الامارات لعب بروح عالية للحصول على أي شيء من المباراة، ولاسيما انه يحتل المركز الاخير".

وتعادل عجمان مع ضيفه العروبة بهدف للكولومبي يورليس مينا(4) مقابل هدف لسعيد سليمان (52 بالخطأ في مرماه).

وشهدت المباراة طرد مدافع عجمان السلوفيني ميرال ساماردفيتش (31) وإهدار النيجيري كنغسلي ايدو ركلة جزاء للعروبة(55).

ويلعب السبت أيضًا الوصل مع الوحدة.