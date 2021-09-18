شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه السكة الحديد وديًا فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية اليوم، السبت، أمام فريق نادي السكة الحديد على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار معسكره الحالي المقام بمدينة برج العرب.
من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والسكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد، فى السادسة مساء اليوم السبت، من أجل أن يقوم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لبيراميدز بتجهيز اللاعبين.
وبدأ بيراميدز معسكرا مغلقا في الإسكندرية يستمر حتى الأربعاء المقبل، يخوض خلاله الفريق تدريبات مكثفة وفترة إعداد تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، تحضيرا لخوض أولى المواجهات الرسمية أمام سموحة في كأس مصر.
ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في السادسة من مساء يوم 24 سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وطلب نادي سموحة، رسميًا من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراته في كأس مصر مع نادي بيراميدز لمدة أسبوع حتي ينتظم الفريق، في ظل التغيرات الكبيرة في اللاعبين ورحيل عدد من العناصر المؤثرة وانضمام آخرين معظمهم لم ينتظم في المران حتي الآن.
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من اقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6م.
وأكد نادي سموحة خلال طلب تأجيل مباراته أمام بيراميدز أن بعض العناصر الجديدة المنضم لصفوف الفريق السكندري تلعب في الدوري المصري للمرة الأولي، لذا تحتاج بعض الوقت للانسجام والظهور بشكل جيد مما يستدعي تأجيل المباراة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.