شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه السكة الحديد وديًا فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية اليوم، السبت، أمام فريق نادي السكة الحديد على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار معسكره الحالي المقام بمدينة برج العرب.

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والسكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد، فى السادسة مساء اليوم السبت، من أجل أن يقوم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لبيراميدز بتجهيز اللاعبين.

وبدأ بيراميدز معسكرا مغلقا في الإسكندرية يستمر حتى الأربعاء المقبل، يخوض خلاله الفريق تدريبات مكثفة وفترة إعداد تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، تحضيرا لخوض أولى المواجهات الرسمية أمام سموحة في كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في السادسة من مساء يوم 24 سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.