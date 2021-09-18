شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم موقف مصطفي محمد من معسكر مباراتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع منتخب مصر موقف إنضمام مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر وجالاطه سراي التركي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 9 و 12 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كان هناك إتفاق من قبل اتحاد الكرة و الجهاز السابق للمنتخب بقيادة حسام البدري على إستبعاد مصطفي محمد من معسكر ليبيا ، أو تغريمه ماليا بعد اللفظ الخارج للاعب في مباراة المنتخب و الجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إجتماع صباح اليوم ، مع الجهاز المعاون ويضم ضياء السيد و محمد شوقي و عصام الحضري لحسم العديد من الأمور الخاصة بالمنتخب سواء أسماء المحترفين و إنطلاق المعسكر ، إلى جانب حسم موقف مصطفى محمد.