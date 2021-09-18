فاروق جعفر يكشف كواليس جلسة الإدارة مع اللاعبين بسبب تأخر المستحقات

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القاهرة - سامية سيد - كشف فاروق جعفر المستئار الفنى لنادى الزمالك، كواليس الجلسة التى عقدتها لجنة إدارة النادى برئاسة حسين لبيب مع لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، أول أمس الخميس، بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين.

وقال جعفر خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" عبر شاشة الزمالك، إن معظم أعضاء اللجنة كانوا متواجدين فى مقر القلعة البيضاء حين تم عقد الجلسة مع اللاعبين، وتم التحدث مع كل لاعب طلب الحديث وتم تحديد مواعيد لصرف المستحقات.

أضاف فاروق جعفر، إن الجلسة شهدت احترام متبادل من الطرفين وكشف كل لاعب عن طلباته وتلقى وعود بمواعيد لتنفيذ تلك الطلبات، قائلاً: "الأول كان كابتن الفريق هو من يتحدث فقط، لكن فى الوقت الحالى كل لاعب تحدث وقال ما بداخله".

تابع المستشار الفنى للنادى، إن لجنة حسين لبيب تنفذ كافة الوعود التى تعد بها، ونادى الزمالك أصبح يسير وفق نظام وسيستم محدد، واتعجب من حملة الهجوم الشرسة.

أردف فاروق جعفر حديثه، إنه متعجب من الشائعات التى تطار النادى منذ أن توج ببطولة الدورى، ومنها هروب باتريس كارتيرون، وإننى منتمى للنادى الأهلى، أو خلافى مع حسين السيد وكل هذه الشائعات ليس لها أى أساس من الصحة.

قال جعفر: "طول تاريخنا فى المنافسات إحنا مبنكسبش، ولما كسبنا تعرضنا لهجوم وانتقادات وشائعات غير عادية، وهذا أمر ممنهج وغير طبيعى".