شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلعت يوسف يقود أول مران للإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلى أول مران له مع الفريق بداية من اليوم السبت، حيث كلف جهازه المعاون المكون من محمد إبراهيم ومحمد حمص بقيادة التدريبات الأيام السابقة لحين استقراره بالاسماعيلية لبداية رحلته مع الدراويش.

ومن المقرر أن يعقد طلعت يوسف اجتماعاً مع اللجنة الفنية بالاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان بالاضافة لمحمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالفريق لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين قبل غلق باب القيد.

استقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.