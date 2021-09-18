شكرا لقرائتكم خبر عن لطيف: أرفض الترشح للرابطة.. وسأترشح لعضوية الجبلاية بناء على طلب الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق ، أنه يرفض الترشح لعضوية رابطة الأندية المحترفة ، والتي سيتم انتخابها الأحد المقبل ، بعد ترشيحه من قبل اتحاد الكرة .

تابع خالد لطيف لـ " الخليج 365 " سأترشح لعضوية اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة بناء على طلب واتصالات من بعض الأندية وعلى تواصل دائم معهم ، خاصة أنه تم عرض رئاسة رابطة أندية القسم الثاني على منذ فترة ، ولكنه يفضل التواجد في مجلس إدارة الجبلاية.

أضاف الإعلامي خالد لطيف أنه لا يفضل التواجد في رابطة الأندية في الفترة الحالية ، ويجهز لخوض الانتخابات خاصة أن الأندية سبق وأعلنت رفضها لبند الـ8 سنوات من قبل لرغبتهم في تواجده في مجلس الجبلاية ونفس الأمر لعصام عبد الفتاح و سيف زاهر ممن ينطبق عليهم بند الـ8 سنوات.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

أضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18 بالإضافة لإثنين من اتحاد الكرة، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.