شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعود لتدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الاتحاد السكندرى لتدريباته الجماعية، اليوم، السبت، على ملعب النادي بسموحة، بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة يوم واحد فقط، كان أمس الجمعة، بناء على رغبة العميد حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر.

استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على إقامة عدد من المباريات الودية للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبى الفريق ومدى الاستفادة من فترة الإعداد.

ويخوض الاتحاد أولى الوديات الأحد المقبل فى تمام السادسة مساء على ملعب النادى بسموحة أمام فريق الأسطول البحرى، ويسعى حسام حسن إلى خلق حالة من التجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبون القدامى يأتى ذلك بعد أن أبدى العميد رضاه عن الحالة الفنية الصفقات الجديدة.

وكان حسام حسن قد سجل 17 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى الأولى قبل الاستغناء عن خالد قمر وكريم يحيى و محمود رزق و محمود شعبان، وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاتحاد ستقوم باستبدال اللاعبين على أن يتم إضافه جميع اللاعبين بالقائمة الثانية.

وأبدى العميد حسام حسن رضاه عن مستوى الصفقات الجديده التى أبرمها الجهاز الفنى بقياده مدير الكره إبراهيم حسن وبالتعاون مع رئيس النادى محمد مصيلحى.