شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ رحلة استكشاف الطلائع قبل موقعة السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف فريق طلائع الجيش للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى ، وهى المواجهة التي يتطلع موسيمانى لحسمها لصالح المارد الأحمر لتكون فاتحة خير في بداية الموسم الجديد.

وتنص لائحة مباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة الطلائع: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي الذى أعاره لفيوتشر اف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي