شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة البرتغال الدولية للناشئين تنس الطاولة والتى تستمر لمدة يومين، حيث تقام يومى 18 و 19 سبتمبر الجاري ،وتشارك فى البطولة هنا جودة بعد أن شاركت في معسكر الاتحاد الدولى للعبة والذى يقام للاعبين المميزين على مستوى العالم، لإعدادهم للبطولة.

وتُوجت هنا بالمركز الأول فرق سيدات ببطولة أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون، والمركز الثاني بمنافسات الفردى والثالث بالزوجى المختلط.

وتعد هنا جودة أصغر لاعبة فى تاريخ تنس الطاولة التى تتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا، وأصغر لاعبة تتأهل للأولمبياد.