شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة البرتغال الدولية للناشئين تنس الطاولة والتى تستمر لمدة يومين، حيث تقام يومى 18 و 19 سبتمبر الجاري ،وتشارك فى البطولة هنا جودة بعد أن شاركت في معسكر الاتحاد الدولى للعبة والذى يقام للاعبين المميزين على مستوى العالم، لإعدادهم للبطولة.
وتُوجت هنا بالمركز الأول فرق سيدات ببطولة أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون، والمركز الثاني بمنافسات الفردى والثالث بالزوجى المختلط.
وتعد هنا جودة أصغر لاعبة فى تاريخ تنس الطاولة التى تتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا، وأصغر لاعبة تتأهل للأولمبياد.
تقدمت دينا مشرف بطلة مصر فى تنس الطاولة، ثلاث مراكز لتصل إلي المرتبة الـ35 فى التصنيف العالمى لتنس الطاولة ، وتأتى في صداره الترتيب الافريقي للاعبات تنس الطاولة.
تربع لاعبو منتخب مصر لكرة تنس الطاولة على عرش القارة الأفريقية، عقب حصد البطولات رجال وسيدات فى جميع البطولات خلال المرحلة الحالية، والظهور بشكل قوى خلال البطولات المجمعة.
مصر تتربع على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطاولـة للكبار 2021:
- ذهبية الفرق رجال
- ذهبية الفرق سيدات
- ذهبية الفردي رجال عمر عصر
- ذهبية الفردي سيدات
- ذهبية المختلط ( دينا مشرف+ عمر عصر)
- ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي +فرح عبد العزيز)
- فضية الزوجي رجال (أحمد صالح + خالد عصر).