شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: فريق الكرة لم يتمرد وتعاقدنا مع النقاز للاحتياج الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو آدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك إن ما يثار حول تمرد لاعبى الفريق الأبيض وامتناعهم عن التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم المالية غير صحيح مؤكدا أن هناك جلسة جمعتهم بحسين لبيب رئيس اللجنة وصارحهم بالأوضاع داخل النادى.

أضاف آدهم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2 :"الأمور طبيعية ولا توجد أي مشاكل ومسددين 80 % من مستحقات اللاعبين ومش عارف المشكلة فين".

وتحدث عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك عن أزمة أسامة نبيه قائلا:" نبيه من أسباب نجاح ولو عنده مشكلة كان قعد واتكلم مع رئيس اللجنة واحنا نتعامل معاها لكن من يذهب إلى الميديا لا يريد الحل".

وواصل:"قائمة الزمالك في الموسم الماضى سيتم قيدها ولكن الصفقات الجديدة لن يتم قيدها حتى الاننأمل أن يكون حكم من الفيفا قبل 7 أكتوبر والتعاقد مع حمدى النقاز فنيا وليس أمورا أخري والملعب هو الفيصل في الحكم على الصفقة".

انتظم الدولى التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الترحيب باللاعب.